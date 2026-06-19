Хирург по ошибке прооперировал не тот орган и погубил пациентку

SCMP: в Гонконге 85-летняя пациентка с раком не выжила из-за ошибки хирурга

В Гонконге 85-летняя женщина с раком сигмовидной кишки не выжила из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает SCMP.

Инцидент произошел в феврале в больнице Цзеунг Кван О, куда пациентку госпитализировали для устранения кишечной непроходимости. Планировалась поперечная колостома — процедура отведения участка толстой кишки через отверстие в брюшной полости. Однако хирург по неосторожности перенес часть желудка на брюшную полость и создал стому, соединяющуюся с желудком, а не с толстой кишкой.

Ошибка оставалась незамеченной в течение нескольких недель. Первоначально состояние пациентки казалось стабильным, но врачи отметили необычно высокое давление в стоме, но медработники не осознали важность этой тенденции, что привело к задержке повторного обследования. 1 марта состояние женщины резко ухудшилось, у нее развились артериальная гипотензия и тахикардия.

Наконец томография выявила ошибку, допущенную во время операцию, но несмотря на дальнейшее лечение, пациентка не выжила. По факту случившегося провели расследование. В больнице приняли все рекомендации комиссии и реструктурировала хирургическое отделение. Хирургу, совершившему «ошибку новичка, грозит понижение в должности.

Ранее мужчина перенес десятки процедур, пытаясь излечиться от рака, которого у него не было.