Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Хирург по ошибке прооперировал не тот орган и погубил пациентку

SCMP: в Гонконге 85-летняя пациентка с раком не выжила из-за ошибки хирурга
Shutterstock

В Гонконге 85-летняя женщина с раком сигмовидной кишки не выжила из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает SCMP.

Инцидент произошел в феврале в больнице Цзеунг Кван О, куда пациентку госпитализировали для устранения кишечной непроходимости. Планировалась поперечная колостома — процедура отведения участка толстой кишки через отверстие в брюшной полости. Однако хирург по неосторожности перенес часть желудка на брюшную полость и создал стому, соединяющуюся с желудком, а не с толстой кишкой.

Ошибка оставалась незамеченной в течение нескольких недель. Первоначально состояние пациентки казалось стабильным, но врачи отметили необычно высокое давление в стоме, но медработники не осознали важность этой тенденции, что привело к задержке повторного обследования. 1 марта состояние женщины резко ухудшилось, у нее развились артериальная гипотензия и тахикардия.

Наконец томография выявила ошибку, допущенную во время операцию, но несмотря на дальнейшее лечение, пациентка не выжила. По факту случившегося провели расследование. В больнице приняли все рекомендации комиссии и реструктурировала хирургическое отделение. Хирургу, совершившему «ошибку новичка, грозит понижение в должности.

Ранее мужчина перенес десятки процедур, пытаясь излечиться от рака, которого у него не было.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!