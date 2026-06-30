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Общество

Россиянин забил отца кочергой и изрезал знакомого овощечисткой

В Омске будут судить мужчину, забившего отца кочергой и изрезавшего знакомого
Shutterstock

В Омске перед судом предстанет мужчина, который забил своего отца кочергой и изрезал знакомого овощечисткой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в доме на 4-й Самарской улице, когда 28-летний мужчина выпивал вместе с отцом и хозяином жилья. В ходе застолья вспыхнула ссора — причиной стала давняя обида мужчины на отца, который ушел из семьи.

В ходе конфликта мужчина нанес отцу не менее 14 ударов кочергой по голове и телу — пострадавший не выжил. Кроме того, агрессор четыре раза ударил ножом-овощечисткой хозяина дома, он получил вред здоровью средней тяжести.

После преступления мужчина скрылся, но впоследствии его задержали. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ направлено в суд.

Ранее россиянин забил коллегу во время пьяной ссоры в Татарстане.

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