Жители Сумской области массово жалуются на отсутствие воды и света

Жители Сумской области Украины, включая сам город Сумы, массово жалуются на перебои в электроснабжении, подаче водопроводной воды и работе мобильной связи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Олег Григоров.

«Мы видим обращения людей по поводу перебоев с электричеством, водоснабжением, а также мобильной связью, в частности, в Сумах», — написал он.

По словам Григорова, вчера и сегодня он участвовал в совещаниях с главами общин, представителями энергетической сферы и мобильных операторов, чтобы обсудить оперативную борьбу с возникшими проблемами.

«Давал четкие указания: там, где есть недостатки, их необходимо устранить немедленно. <...> Все, что было подготовлено для преодоления сложных периодов, должно работать не в отчетах, а на практике – для людей», — поделился глава сумской администрации.

Он сообщил, что поручил начальникам коммунальных предприятий и служб провести ревизию электрогенераторов и запасов топлива, организовать доставку питьевой воды и работу пунктов бесперебойного питания, а также обеспечить гражданам доступность связи и оперативное уведомление о ситуации.

Ранее российские войска обесточили ряд предприятий в Сумской области.