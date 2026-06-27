Российские войска обесточили ряд предприятий в Сумской области

Ряд предприятий в Сумской области, работавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), были обесточены в результате удара российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, для выполнения боевой задачи был задействован беспилотник «Герань-2 Сикер». Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры республики.

«В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий», — говорится в сообщении министерства.

25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. За последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ начали перебрасывать резервы к Дружковке для обороны города.