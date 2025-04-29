Полицейские поймали россиянина, который скрывался после изнасилования ребенка более 13 лет

Изнасиловавший девочку в Югре 13 лет скрывался под чужим именем, но его нашли

В Нижневартовске правоохранители расследуют преступления против половой неприкосновенности ребенка, совершенные более 10 лет назад. Подозреваемый 13 лет скрывался от полиции, но его удалось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Согласно материалам дела, злоумышленник 1956 года рождения совершал преступления в 2009–2011 годах, его жертвой стала малолетняя девочка. Позже против него было возбуждено уголовное дело, с 2012 года мужчина числился в розыске.

В апреле 2025 года преступника случайно поймали в Краснодарском крае, где он замкнуто жил все это время. Его остановили на улице для проверки документов. Изучив предъявленный паспорт, полицейские установили, что документ поддельный и оформлен на другое имя.

Нарушителя задержали для выяснения личности. Сверка отпечатков пальцев рук показала, что задержанный — подозреваемый, находящийся в розыске. Его доставили в Нижневартовск.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу», — уточнили в ведомстве.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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