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Общество

Преступник с друзьями изнасиловал 14-летнюю школьницу и получил пули в обе ноги

В Индии мужчина с друзьями похитил девушку и изнасиловал
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Индии ищут мужчин, которые подвергли несовершеннолетнюю изнасилованию. Об этом сообщает khabargaon.com.

Как рассказали в полиции, пострадавшая спала на крыше вместе со своей семьей. Один из молодых людей проник в дом через крышу соседей, заткнул школьнице рот и силой вывел на улицу.

После этого он вместе с друзьями отвез девушку в безлюдное поле и изнасиловал. Несовершеннолетняя пыталась сопротивляться, но в такие моменты ей прижигали кожу на ногах сигаретами и угрожали, что расправятся с ее семьей.

В какой-то момент пострадавшая потеряла сознание. Мужчины бросили ее у дома и скрылись. Позже школьница рассказала о преступлении семье, но, так как родители боялись угроз, в полицию они обратились только спустя неделю.

После этого правоохранители стали разыскивать главного подозреваемого и его знакомых. Во время задержания молодой человек пытался сбежать, поэтому полицейские открыли огонь и попали ему в обе ноги.

Мужчина находится в больнице, где ему оказывают помощь.

Ранее таксист изнасиловал девочку и, расправившись, бросил на обочине.

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