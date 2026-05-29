В Петербурге ищут пассажира, мастурбировавшего в автобусе на глазах у подростка

В Петербурге ищут мужчину, который занимался самоудовлетворением в автобусе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в 136-м автобусе 16 мая, но о ситуации стало известно только сейчас. 17-летняя школьница заметила, что на дальнем сидении прямо в салоне незнакомец расстегнул штаны и стал мастурбировать.

Позже об увиденном девушка рассказала матери, после чего та обратилась в полицию. На данный момент пассажира ищут.

По данным «Осторожно, Петербург», мужчина домогался до несовершеннолетней, однако проявлял ли он «интерес» к девушке, не уточняется.

До этого в Прикамье учителя поймали на подобном занятии. Школьники сняли педагога в момент, когда он самоудовлетворялся в классе. По словам человека, опубликовавшего это видео, подобным образом мужчина себя вел и раньше.

В результате учителя задержали, следователи возбудили уголовное дело, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве техник мастурбировал на детской площадке перед школьниками.