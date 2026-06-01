Мужчина мастурбировал у входа в популярный музей под Екатеринбургом

В Верхней Пышме велосипедист удовлетворял себя у входа в Музейный комплекс. Об этом сообщает портал E1.RU.

Одна из местных жительниц сняла на видео мужчину, который мастурбировал недалеко от охранной будки. По ее словам, сначала он ездил на велосипеде в разные стороны, а затем остановился и начал себя удовлетворять. По данным портала, инцидент произошел вечером 29 мая.

«Я в это время ждала подругу, вокруг никого не было, поэтому я сильно испугалась, — рассказала женщина.

В полицию она звонить не стала. Официальных комментариев от правоохранителей на данный момент нет.

До этого в Москве задержали 58-летнего мужчину, который мастурбировал в присутствии школьников. Инцидент произошел на улице Артюхиной. Две 15-летние девушки и их сверстники отдыхали на детской площадке. В какой-то момент к ним подсел пьяный мужчина, снял штаны и начал себя удовлетворять. Подростки вызвали полицию. Задержанный рассказал, что у него были проблемы на работе, он выпил две бутылки водки и полагал, что рядом находятся взрослые. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Прикамье учителя информатики сняли мастурбирующим на уроке.