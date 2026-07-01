Мать пострадавшего после встречи с медведем мальчика рассказала, что спасло жизнь сыну

Напавший на мальчика в Пермском крае медведь долгое время преследовал семью после того, как им удалось сбежать. Об этом в беседе с kp.ru рассказала мать ребенка.

По ее словам, в тот день они отправились за ягодами в лес семьей из трех человек. Во время сбора ягод медведь прыгнул на ее сына, затем лег сверху. По ее словам, это был взрослый хищник.

В какой-то момент школьник закричал и медведь испугался. После этого вся семья стала вести себя громко, из-за чего животное отскочило, но не прекратило преследование. При этом в руках у них не было ничего, что можно было бы использовать против зверя.

Семья продолжала кричать по пути к своему автомобилю, чтобы хищник не рисковал приближаться к ним.

«Мы кричали и шли до машины, прыгнули в нее и уехали. А он уже потом исчез. Долго нас провожал», - рассказала женщина.

Она добавила, что сейчас с ее сыном все нормально. После встречи с медведем у него было «несколько царапин» на пояснице и плече.

Инцидент произошел накануне. После произошедшего школьник попал в больницу, где ему оказали помощь.

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