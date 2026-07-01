В Подмосковье люди устроили мемориал у дома погибшего при атаке ВСУ младенца

В Егорьевске Московской области открыли стихийный народный мемориал в память о шестимесячной девочке, погибшей при украинской атаке на частный дом. Об этом пишет «Российская газета».

«Как только спецслужбы убрали обломки и улицу открыли, люди, не сговариваясь, начали приносить игрушки, цветы к дому погибшей. К ночи горожане осветили получившийся народный мемориал лампадами», — говорится в материале.

Шестимесячный ребенок погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В частный дом, в котором находилась семья из четырех человек, попал дрон — начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Погибшие в результате прилетов есть также в Тверской и Белгородской областях. Что известно о ночных ударах по Подмосковью и другим регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова заявила, что гибели младенца от удара ВСУ в Подмосковье нет никакого оправдания.