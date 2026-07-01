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Общество

В Германии похитили памятник Пушкину

Посольство РФ в Германии сообщило о краже памятника Пушкину в городе Хемере
Polizei Hemer

Неизвестный похитил памятник поэту Александру Пушкину в городе Хемере на западе Германии. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ в Telegram-канале.

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что это изящная бронзовая фигура высотой около 1,8 метра, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким. Она была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник символизировал взаимопонимание и дружбу между народами России и Германии. Его торжественное открытие состоялось 24 сентября 1994 года.

В посольстве выразили надежду на оперативное задержание злоумышленника и возвращение памятника на прежнее место.

В прошлом году в украинском городе Берестин Харьковской области снесли памятник Пушкину. Отмечается, что местные власти более полутора лет ждали от министерства культуры и информационной политики Украины разрешения на демонтаж памятника. Он стоял рядом с бюстом Шевченко возле библиотеки горсовета. Глава Берестинского городского совета Светлана Кривенко заявила, что памятник выбрасывать не будут, так как он является материальной ценностью. Его отправили на хранение, позже будет принято решение о дальнейшей судьбе.

Ранее в Литве разгорелся скандал из-за сталинской награды на бюсте драматурга.

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