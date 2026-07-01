Жители Литвы нашли Сталина на памятнике драматургу и устроили скандал

В литовском городе Биржай торжественное открытие бюста местного драматурга Борисаса Даугуветиса обернулось скандалом — на лацкане пиджака скульптуры обнаружили советскую награду с портретом Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание Delfi.

Памятник привезли из Вильнюса, где он сначала стоял в Театральном сквере, а потом долго хранился на складе. Его реставрацию профинансировал Вильнюсский муниципалитет. Почетный знак лауреата Сталинской премии и значок депутата Верховного Совета Литовской СССР на лацкане Даугуветиса заметили горожане после торжественного открытия монумента.

Мэр Биржайского района Кястутис Книзикявичюс признал, что при принятии решения об установке скульптуры не учитывались детали, связанные с наградами Даугуветиса.

«Мы ценим его за творчество. Он был деятелем искусства, театра, никакой политической подоплеки в его творчестве не было», — пояснил он.

Представители муниципалитета заявили, что изображение Сталина очень маленькое и практически неразличимо на расстоянии, а саму ситуацию следует рассматривать как повод для воспоминаний о непростом периоде в истории Литвы.

Однако член горсовета Биржая Ируте Варзене назвала случившееся серьезным упущением со стороны муниципалитета и заявила, что даже «в страшном сне» не может представить такую невнимательность к деталям.

«Это абсолютная безграмотность. Думаю, это такая бомба своеобразная, особенно в нынешнем геополитическом контексте», — возмутилась она.

Сейчас муниципалитет решает, как поступить с бюстом дальше. В качестве одного из вариантов рассматривается удаление наград советского периода с лацкана пиджака драматурга. По словам Книзикявичюса, если это одобрят местные жители, решить проблему будет технически несложно.

Ранее власти Молдавии выступили за снос советских памятников.