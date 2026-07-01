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Общество

Следователи возбудили дело после смерти найденного в реке актера «Бригады»

В СК возбудили дело после смерти актера Высоковского на рыбалке
«Аватар Фильм»

После обнаружения тела актера Александра Высоковского следователи возбудили дело. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

«Следователем во взаимодействии с криминалистом проводится осмотр места происшествия», - сообщается в публикации.

Инцидент произошел 1 июля. Вместе с 17-летним сыном мужчина отправился на рыбалку, где он отошел, чтобы найти место с хорошим клевом. Когда отец не вернулся, молодой человек вернулся домой и рассказал обо всем матери. Супруга Высоковского обратилась в полицию и к волонтерам.

В результате тело пропавшего обнаружили в реке Ока. Как полагают правоохранители, он захлебнулся в воде.

Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в культовом фильме «Бригада». Помимо этого, он снимался в «Бумере» и других известных проектах.

Ранее красноярка вышла из дома с дочерью и загадочно пропала.

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