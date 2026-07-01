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Зампреда ДУМ оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Первого зампреда ДУМ РФ Мухетдинова оштрафовали по делу о возбуждении ненависти
Кирилл Зыков/РИА Новости

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал первого заместителя председателя централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман РФ» Дамира Мухетдинова за разжигание ненависти или вражды. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Суд признал Мухетдинова Д. В. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в заявлении.

Согласно заключениям экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины на исторические сюжеты эпохи татаро-монгольского ига, размещенные на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, могут формировать негативное отношение к людям по признаку национальности или религии.

В феврале 2025 года вышло интервью Мухетдинова для «Татар-информ», записанное в его кабинете. В кадр попала висевшая на стене картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года». Позднее член комиссии Совета при президенте Александр Дюков назвал ее произведением «с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы».

Сам Мухетдинов отверг обвинения в русофобии и убрал картину, однако 29 мая в Тушинский суд Москвы поступил протокол в его отношении по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды).

Ранее женщину оштрафовали в Дагестане за видео с экстремистской символикой.

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