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Общество

В «Победе» опровергли информацию об искажении персональных данных пассажиров

Авиакомпания «Победа» опровергла сообщения о намеренном искажении данных пассажиров
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Победа» опровергла сообщения о якобы намеренном искажении персональных данных клиентов при бронировании авиабилетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Накануне в Сети появилась информация о намеренном искажении персональных клиентов, отметили в авиакомпании.

«Система бронирования не вносит изменения в данные пользователей без их участия. Все поля заполняются клиентом самостоятельно и отображаются на этапе подтверждения заказа», — говорится в сообщении.

По данным «Победы», в 2025 году авиакомпания перевезла 13,8 млн пассажиров, а с января по май 2026 года ее услугами воспользовались 5,3 млн человек.

Авиакомпании, которые осуществляют перевозки пассажиров, будут проверять не реже одного раза в год. Для этого планируется устраивать инспекционные визиты, рейдовые осмотры и другие контрольные мероприятия. Об этом следует из проекта постановления Правительства, разработанного в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что иностранные авиакомпании больше не смогут заправляться впрок в аэропортах РФ.

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