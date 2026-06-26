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Общество

В Минтрансе хотят усилить контроль за пассажирскими авиакомпаниями

В Минтрансе РФ намерены проверять пассажирские авиакомпании не реже раза в год
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпании, которые осуществляют перевозки пассажиров, будут проверять не реже одного раза в год. Для этого планируется устраивать инспекционные визиты, рейдовые осмотры и другие контрольные мероприятия. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления Правительства, разработанный в Минтрансе.

Отмечается, что главным нововведением является создание дополнительной категории риска. В действующей редакции все объекты, которые связаны с гражданской авиацией, относятся к категориям «высокого», «значительного» и «среднего» риска. В новой появится еще одна — «чрезвычайно высокого» риска. Планируется, что к ней будут отнесены объекты, связанные с коммерческими воздушными перевозками пассажиров.

Категория риска напрямую влияет на регламент обязательных плановых проверок. Периодичность инспекционных мероприятий для объектов среднего и значительного риска официально не установлена, ее предлагается определять индивидуально для каждого объекта. Объекты, которые входят в группу высокого риска, проверяются один раз в два года, а чрезвычайного риска — ежегодно, в формате инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной или выездной проверки.

«Ключевая цель предлагаемых изменений — дальнейшее совершенствование механизмов обеспечения безопасности полетов и переход к более проактивной модели контроля, позволяющей заблаговременно выявлять и устранять потенциальные факторы риска. [Предлагаемые нововведения позволят] проводить плановые проверки таких организаций с периодичностью не реже одного раза в год, обеспечивая непрерывный мониторинг соблюдения обязательных требований», — подчеркнули в пресс-службе Ространснадзора.

Ранее Госдума утвердила многомиллионные штрафы для перекупщиков ж/д билетов.

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