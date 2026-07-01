Эксперты назвали семь главных трендов рынка маркетплейсов для селлеров

Рынок маркетплейсов претерпевает серьезные изменения. Конкуренция усиливается, правила меняются с невероятной скоростью, а привычные бизнес-модели дают сбой. Чтобы сохранять прибыль, продавцам приходится считать экономику, осваивать новые инструменты и следить за изменениями спроса, рассказали «Газете.Ru» аналитики Точка Банка в рамках тренд-репорта «Как меняется рынок маркетплейсов: семь главных трендов для селлеров».

Первый тренд — регуляторное закрепление рынка. Маркетплейсы стали слишком крупным каналом продаж, чтобы оставаться «диким полем». За годы роста накопились проблемы: незадекларированная выручка, контрафакт, споры вокруг возвратов и непредсказуемые изменения правил. Власти усиливают контроль за продавцами, происхождением товаров и действиями платформ.

Второй — агрессивная монетизация селлеров. Период активного роста закончился — почти все, кто мог, уже начали покупать онлайн. Теперь площадки фокусируются на заработке внутри платформы: реклама и финансовые услуги. Для продавцов это означает рост комиссий и изменение правил работы.

Третий — экспансия китайских селлеров. Маркетплейсы активно привлекают продавцов из Китая с низкими комиссиями и простым выходом на площадку. Китайский бизнес выстраивает инфраструктуру для долгосрочной работы: логистика, склады, локальные представители. Это меняет конкурентную среду для российских селлеров.

Четвертый — переход к продажам через разные каналы. Раньше выйти на маркетплейсы было легко: низкие комиссии и растущая аудитория гарантировали спрос. Сейчас требования жестче, комиссии выросли — новичкам и продавцам с небольшими оборотами стало сложнее получать прибыль.

Пятый — усложнение инструментов для работы. Комиссии выросли, правила усложнились, поведение покупателей стало менее предсказуемым. Продавцы, считающие экономику только в Excel, оказываются в невыгодном положении. Теперь нужны не только деньги, но и сильная IT-инфраструктура.

Шестой — завышенные ожидания покупателей. Маркетплейсы приучили людей к быстрому шопингу с бесплатным возвратом. Покупатели часто заказывают несколько вариантов товара, чтобы выбрать один или вернуть все. Это увеличивает издержки продавцов.

Седьмой — потребительский терроризм. Действующая редакция закона о защите прав потребителей почти не учитывает особенности маркетплейсов. Недобросовестные покупатели злоупотребляют правами, создавая проблемы селлерам.

Каждый тренд требует от продавцов адаптации: от точного учета затрат до защиты от недобросовестных покупателей. Выживут те, кто сможет быстро перестроиться и использовать новые инструменты, считают эксперты.

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