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Общество

В Челябинске оцепили мусорную площадку из-за опасной находки

МЧС: на мусорной площадке в Челябинске нашли опасные химикаты
ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске на площадке для сбора мусора на улице Вострецова обнаружили стеклянные емкости с опасными химическими веществами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, радиус опасной зоны оцеплен и составляет пять метров. На месте работают сотрудники МЧС, спасатели Мобильного поисково-спасательного отряда и городской службы спасения. Уточняется, что емкости грузят в специальные контейнеры для перевозки. В МЧС сообщили, что после вывоза территория будет обработана специальным составом. Водитель мусоровоза и его помощник, которые контактировали с опасными емкостями, доставлены на осмотр в больницу.

«Опасность для населения отсутствует», — отметили в ведомстве.

До этого утечка аммиака произошла в производственном помещении на Окружном шоссе в Архангельске. По данным МЧС, там произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком, который оперативно перекрыли. С места самостоятельно эвакуировались семь человек. Превышения предельно допустимой концентрации аммиака вблизи места происшествия не выявили.

Ранее на Ставрополье подросток угодил под следствие из-за опасной находки.

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