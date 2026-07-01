В Челябинске оцепили мусорную площадку из-за опасной находки

В Челябинске на площадке для сбора мусора на улице Вострецова обнаружили стеклянные емкости с опасными химическими веществами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, радиус опасной зоны оцеплен и составляет пять метров. На месте работают сотрудники МЧС, спасатели Мобильного поисково-спасательного отряда и городской службы спасения. Уточняется, что емкости грузят в специальные контейнеры для перевозки. В МЧС сообщили, что после вывоза территория будет обработана специальным составом. Водитель мусоровоза и его помощник, которые контактировали с опасными емкостями, доставлены на осмотр в больницу.

«Опасность для населения отсутствует», — отметили в ведомстве.

До этого утечка аммиака произошла в производственном помещении на Окружном шоссе в Архангельске. По данным МЧС, там произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком, который оперативно перекрыли. С места самостоятельно эвакуировались семь человек. Превышения предельно допустимой концентрации аммиака вблизи места происшествия не выявили.

Ранее на Ставрополье подросток угодил под следствие из-за опасной находки.