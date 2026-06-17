На Ставрополье подросток угодил под следствие из-за опасной находки

В Ставропольском крае 17-летний подросток и его 18-летний знакомый стали фигурантами по делу о незаконном обороте взрывных устройств. Об этом сообщает региональное управление СК России.

В феврале 2026 года в Нефтекумске 17-летний подросток нашел боевую ручную гранату. Он спрятал взрывное устройство, а затем вместе со знакомым закопал его в городском парке.

После этого молодых людей задержали, они обвиняются по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение взрывных устройств).

В отношении собственников квартиры, в которой юноша сделал опасную находку, материалы проверки выделены в отдельное производство. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге осудили мужчину, пытавшегося ограбить магазин с помощью гранаты. В феврале мужчина пришел в алкомаркет, держа в руке макет осколочной гранаты типа Ф‑1, и потребовал от сотрудника передать ему бутылку водки и пачку пельменей. Когда продавец вышел на улицу, злоумышленник последовал за ним, обещая все взорвать, если требование не будет выполнено. Буйного покупателя задержал наряд ЧОП. В итоге суд назначил петербуржцу наказание в виде принудительных работ.

Ранее в Новосибирской области второклассник принес гранату на урок.