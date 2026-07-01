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Психолог объяснил, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода

Психолог Ягудин: во время застолий у нас активируется система вознаграждения
Shutterstock/FOTODOM

В гостях человек нередко съедает больше, чем хотел, даже без чувства голода. Это случается из-за особой реакции мозга, рассказал «Газете.Ru» основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

Дома человек может спокойно отказаться от еды, а в гостях берет лишний салат, кусок торта или пробует блюдо, чтобы не обидеть хозяев, сказал эксперт. С точки зрения психологии это объяснимо, так как совместный прием пищи давно стал для человека социальным ритуалом.

«Во время застолья активируется система вознаграждения. Мозг связывает совместную еду с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. Эволюционно совместная трапеза означала: мы свои», — объяснил Ягудин.

В компании человек хуже считывает собственные сигналы голода и насыщения, продолжил специалист. Если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Психологи называют это эффектом социального подкрепления. Порция растет просто потому, что рядом едят другие.

Есть и физиологическая причина, отметил собеседник издания. В гостях много стимулов — разговоры, запахи, новые блюда, музыка, эмоции, иногда алкоголь. Все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия, поэтому аппетит может появиться даже у сытого человека.

Влияет и семейная культура, считает Ягудин. Во многих домах еда остается языком заботы. Фразы вроде «ты совсем ничего не ешь» или «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости.

«Само по себе переедание за праздничным столом не проблема и не отсутствие силы воли. Проблемы начинаются, когда еда становится единственным способом справиться с тревогой, напряжением или потребностью в принятии», — предупредил психолог.

Чтобы не переесть, эксперт посоветовал делать паузы и не хвататься за блюда сразу. Эмоциональный импульс обычно держится около 90 секунд. Если выдержать эту паузу, напряжение снижается, и человек снова понимает, сыт он или действительно хочет добавки.

Ранее был назван алкоголь, от которого толстеют быстрее всего.

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