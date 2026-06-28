Назван алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

Сладкие алкогольные напитки значительно калорийнее сухих вин и крепкого алкоголя без добавления сахара, а главной причиной набора веса после застолий нередко становится вовсе не сам алкоголь, а переедание. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

«Если говорить об алкогольных напитках, то их основным компонентом является этиловый спирт. Например, в сухом вине на 100 мл содержится примерно 11–12 г этанола, остальной объем составляет вода. В крепких напитках, таких как водка или коньяк, содержание этанола достигает около 40%», — рассказала Устинова.

При этом, по ее словам, алкогольные напитки можно условно разделить на сладкие и несладкие. К сладким относятся ликеры, наливки, крепленые вина и различные коктейли. Именно за счет добавленного сахара и других углеводов такие напитки становятся значительно более калорийными.

«Сам по себе этиловый спирт обладает энергетической ценностью — именно поэтому на этикетках алкогольных напитков указывается их калорийность. Однако метаболизм этанола имеет свои особенности. Энергия, которая высвобождается при его переработке, не откладывается напрямую в виде жировых запасов, а расходуется организмом преимущественно на выработку тепла. Именно поэтому после употребления алкоголя многие ощущают чувство согревания. Таким образом, сам по себе этиловый спирт не является основным фактором набора жировой массы», — подчеркнула врач.

Поэтому, если человек следит за фигурой и выбирает алкоголь, специалист советует отдавать предпочтение сухому вину, брют-шампанскому или крепким напиткам без добавления сахара — водке, текиле, джину или коньяку. Они содержат значительно меньше сахара по сравнению с ликерами и сладкими коктейлями.

Однако, по ее словам, есть важный нюанс. У многих людей алкоголь заметно усиливает аппетит. После нескольких бокалов снижается самоконтроль, и человек начинает есть значительно больше, чем планировал. Именно это чаще всего становится причиной переедания.

Кроме того, застолья редко ограничиваются одним бокалом вина. Обычно алкоголь сопровождается обильной, зачастую жирной и высококалорийной пищей. В результате на следующий день появляются не только отеки из-за задержки жидкости, но и прибавка на весах.

«Поэтому влияние алкоголя на массу тела зависит не столько от самого напитка, сколько от его количества и того, чем он сопровождается. Один-два бокала сухого вина или игристого без сладких закусок вряд ли существенно повлияют на фигуру, если человек контролирует аппетит. А вот длительные застолья с большим количеством алкоголя и калорийной еды гораздо чаще становятся причиной набора веса», — резюмировала Устинова.

Ранее врач объяснил, почему нельзя смешивать шампанское с другим алкоголем.