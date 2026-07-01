Россиянам рассказали, сколько стоит запустить свой онлайн-курс в 2026 году

Запуск онлайн-курса может обойтись в 20 тыс. рублей в 2026 году

Запуск онлайн‑обучения стал популярным способом дополнительного дохода для экспертов. Можно ли запустить свой курс без значительных трат, «Газете.Ru» рассказали Максим Василевич, директор по маркетингу GetCourse, и Наталья Онопа, видеопродюсер в Мовавике.

«Расходы делятся на четыре категории: юридические, технические, контентные и маркетинговые. Запустить курс можно и с бюджетом 50 тыс. рублей, и с 500 тыс., и с миллионом — все зависит от ресурсов и вовлеченности автора», — указывают эксперты.

Для начинающей онлайн-школы подходят две формы: самозанятость (налог 4% с физлиц и 6% с юрлиц, доход до 2,4 млн рублей) и ИП (обязательные страховые взносы — 57 390 рублей в год). Бизнес обязан иметь онлайн-кассу. Ее покупка — 35–85 тыс. рублей, аренда — 1,5–3 тыс. рублей в месяц плюс депозит. Некоторые платформы предоставляют кассу бесплатно. Образовательная лицензия не нужна, если школа не привлекает сторонних преподавателей на постоянной основе и не выдает документы гособразца.

«Главный документ — публичная оферта. Ее можно составить самостоятельно, но безопаснее пройти этот путь с юристом», — добавляет Василевич.

Таким образом, юридические расходы на старте могут составлять от нуля до нескольких десятков тысяч рублей.

Что касается технической инфраструктуры, то для минимального запуска нужны платформа (хранение уроков, учет прогресса), лендинг, домен, сервис для рассылок и CRM. Можно использовать специализированную платформу (5–6 тыс. рублей в месяц) или связку из нескольких сервисов — так дороже. При выборе платформы важно обратить внимание на наличие встроенных инструментов для приема платежей и автоматических рассылок — это поможет сэкономить на дополнительных сервисах.

«Инфраструктурные платежи составят от 5 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц», — отмечают эксперты.

Для съемки контента достаточно смартфона, кольцевой лампы и внешнего микрофона — такой набор обойдется в 5–10 тыс. рублей. Аренда профессиональной студии — от 5 тыс. рублей в час. Плюс 1–2 тыс. рублей в месяц на видеоредактор и ИИ‑сервисы.

Помимо видеоуроков, нужны учебные материалы: презентации, конспекты, чек‑листы, домашние задания. Автор может сопровождать студентов сам. При найме методиста зарплата — от 100 тыс. рублей. Услуги куратора — от 20 тыс. рублей проектно или бонусы за доведение учеников до конца.

«Итого: контентная часть — 5–10 тыс. рублей на оборудование плюс ежемесячные расходы на сервисы», — посчитали специалисты.

Если сложить минимальные расходы, запустить онлайн-курс в 2026 году можно с бюджетом 20–30 тыс. рублей. Дальше бюджет будет расти по мере амбиций создателя и желания делегировать задачи. При этом первые продажи могут окупить стартовые вложения уже на этапе предзаписи, резюмировали они.

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