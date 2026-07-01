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Общество

«Существо, не мужчина»: в Сочи дети напали на мальчика с подачи учителя

В Сочи возбудили дело после того, как дети оскорбили сверстника
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура организовала проверку в школе, где якобы избили 11-летнего ребенка. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

О ситуации прокуроры узнали после публикаций в социальных сетях. Одноклассники мальчика по имени Артем (имя изменено) баловались на уроке физкультуры и что-то сделали, но учитель подумал на пострадавшего.

«При всем классе он стал его называть «существом, не мужчиной» и подначивал детей, чтобы они разобрались с сыном», - рассказала мать школьника.

После уроков Артема окружили и стали угрожать причинением серьезных травм. К этому моменту родители мальчика подъехали к школе, поэтому обидчики разбежались.

По словам родительницы, после этого педагог получил только дисциплинарное наказание. Она полагает, что после такого инцидента его нужно уволить. Женщина планирует перевести сына в другое учебное заведение.

На ситуацию обратили внимание и следователи. Они возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленобласти подростки облили девочку маслом и избили, сняв это на видео.

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