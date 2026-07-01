Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность американской организации

Генпрокуратура (ГП) РФ признала деятельность организации American Coalition for Ukraine (ACU) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».

«Штаб-квартира ACU находится в Вашингтоне. Эта коалиция объединяет более 50 американо-украинских организаций, базирующихся в США. В качестве своей миссии она заявляет разработку и реализацию мер в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ACU, созданная в 2022-м, координирует работу входящих в нее НКО, которые занимаются лоббированием интересов Украины в США и проведением публичных акций.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры России, American Coalition for Ukraine — главный организатор саммита Ukraine Action Summit для проукраинских американских активистов и структур для обсуждения вопросов поддержки Украины. Он проводится два раза в год.

Участники организации, как уточняет ведомство, открыто призывают к усилению давления на Россию, а также обвиняет страну в похищении украинских детей. Помимо этого, ACU распространяет недостоверные сведения о целях спецоперации, подчеркнули в ГП РФ.

Ранее сибиряк организовал филиал нежелательной организации и попал в колонию на три года.