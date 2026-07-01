В Крыму мигрантов выдворили из России за оскорбление военных

Мигрантов, работавших в Крыму, депортировали после оскорблений в сторону российских военных. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поселке Гурзуф, где иностранци легально трудились на стройке одного из объектов. Во время конфликта мужчины оскорбляли военных в присутствии других рабочих.

«Очевидцы сообщили о произошедшем в органы внутренних дел», - сообщается в публикации.

Вскоре всех четверых задержали. В их отношении составили административный протокол по статье о действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Помимо этого, задержанным сократили сроки пребывания в России. Также им аннулировали документы, которые позволяли им официально находиться в стране, и депортировали.

Под контролем пограничников иностранцы вернулись на Родину. В РФ они не смогут приезжать еще десять лет.

До этого иностранца депортировали из России после пробежки без одежды по улицам в Подмосковье. Сначала на него составили протокол о хулиганстве, но позже выяснилось, что он нарушил правила пребывания мигрантов в РФ.

Ранее в Британии мигранта лишили гражданства, но не смогли депортировать на родину из-за бюрократической детали.