Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Крыму мигрантов выдворили из России за оскорбление военных

В Крыму 4 мигрантов депортировали за дискредитацию армии
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Мигрантов, работавших в Крыму, депортировали после оскорблений в сторону российских военных. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поселке Гурзуф, где иностранци легально трудились на стройке одного из объектов. Во время конфликта мужчины оскорбляли военных в присутствии других рабочих.

«Очевидцы сообщили о произошедшем в органы внутренних дел», - сообщается в публикации.

Вскоре всех четверых задержали. В их отношении составили административный протокол по статье о действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Помимо этого, задержанным сократили сроки пребывания в России. Также им аннулировали документы, которые позволяли им официально находиться в стране, и депортировали.
Под контролем пограничников иностранцы вернулись на Родину. В РФ они не смогут приезжать еще десять лет.

До этого иностранца депортировали из России после пробежки без одежды по улицам в Подмосковье. Сначала на него составили протокол о хулиганстве, но позже выяснилось, что он нарушил правила пребывания мигрантов в РФ.

Ранее в Британии мигранта лишили гражданства, но не смогли депортировать на родину из-за бюрократической детали.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!