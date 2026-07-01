Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Романтик из Новосибирска раздал сотню краденых тюльпанов девушкам и получил срок

В Новосибирске мужчина раздал прохожим украденные цветы и попал в колонию
Karana/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске мужчина украл 132 тюльпана перед 8 марта, раздал их прохожим и угодил в колонию. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным прокуратуры, преступление произошло накануне 8 марта. Обвиняемый украл 132 тюльпана и раздал цветы девушкам на улице. Продавец цветов оценил ущерб в 12 тысяч рублей. Вора задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде полтора лет лишения свободы.

До этого в Тверской области грабитель-романтик выпрыгнул в окно, спасаясь от полиции. Инцидент произошел в Осташкове, куда мужчина приехал к возлюбленной. В цветочном магазине он выбрал букет и сделал вид, что оплатил его телефоном, продемонстрировав флористу поддельный скриншот об оплате. Продавец заметила обман и вызвала полицию.

Ранее ростовчанка, получив в подарок тысячу роз, раздарила их прохожим.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!