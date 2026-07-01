Романтик из Новосибирска раздал сотню краденых тюльпанов девушкам и получил срок

В Новосибирске мужчина украл 132 тюльпана перед 8 марта, раздал их прохожим и угодил в колонию. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным прокуратуры, преступление произошло накануне 8 марта. Обвиняемый украл 132 тюльпана и раздал цветы девушкам на улице. Продавец цветов оценил ущерб в 12 тысяч рублей. Вора задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде полтора лет лишения свободы.

До этого в Тверской области грабитель-романтик выпрыгнул в окно, спасаясь от полиции. Инцидент произошел в Осташкове, куда мужчина приехал к возлюбленной. В цветочном магазине он выбрал букет и сделал вид, что оплатил его телефоном, продемонстрировав флористу поддельный скриншот об оплате. Продавец заметила обман и вызвала полицию.

Ранее ростовчанка, получив в подарок тысячу роз, раздарила их прохожим.