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Общество

За 200 баллов по ЕГЭ будут выдавать «красивые» мобильные номера

Минпросвещения: набравшим от 200 баллов за ЕГЭ выдадут мобильные номера с 555
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Набравшие от 200 баллов за ЕГЭ по двум любым предметам выпускники российских школ получат поощрение в виде «красивого» мобильного номера. Об этом сообщается на сайте министерства просвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что до конца 2026 года все подростки, соответствующие указанному критерию, смогут обзавестись номерами мобильных телефонов с комбинацией 555 — с отсылкой к высшей оценке по пятибалльной шкале.

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, высокие баллы за ЕГЭ — это «доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин».

По предварительным данным ведомства, на едином госэкзамене в нынешнем году 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 — 76, 400 — восемь, а 500 — один человек.

Номера с комбинацией 555 будут выдаваться бесплатно молодым людям в возрасте до 20 лет, в акции участвуют два мобильных оператора. Тем, кто уже является их абонентом, надо будет подать заявку и подтвердить баллы за ЕГЭ, остальным — сначала оформить сим-карту, а потом проделать то же самое.

Ранее три московские выпускницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ.

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