Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Три московские выпускницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

В Москве впервые за всю историю ЕГЭ три выпускницы получили по 400 баллов
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Три московские выпускницы впервые за всю историю единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали по 400 баллов государственном экзамене. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает mos.ru.

«Такой результат в одном субъекте ― уникальный за всю историю ЕГЭ», ― сказала она.

По данным портала, одной из обладательниц максимальных баллов стала Вера Захарова из школы №1583 имени Керимова. Выпускница рассказала, что планирует поступать в МГУ имени Ломоносова на мехмат или факультет вычислительной математики и кибернетики. Еще одна высокобалльница — Дарья Ефимова из школы №58. Она поделилась, что рассматривает инженерные специальности в МГТУ имени Баумана, МФТИ и МИФИ.

Также 400 баллов получила Маргарита Соломасова из школы №1573. По данным портала мэра Москвы, выпускница планирует поступать в ведущие технические вузы Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница школы №1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом за 25-летнюю историю экзамена. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

Ранее в Заполярье предложили выдавать стобалльникам по ЕГЭ сертификаты на жилье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!