Три московские выпускницы набрали по 400 баллов на ЕГЭ

В Москве впервые за всю историю ЕГЭ три выпускницы получили по 400 баллов

Три московские выпускницы впервые за всю историю единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали по 400 баллов государственном экзамене. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает mos.ru.

«Такой результат в одном субъекте ― уникальный за всю историю ЕГЭ», ― сказала она.

По данным портала, одной из обладательниц максимальных баллов стала Вера Захарова из школы №1583 имени Керимова. Выпускница рассказала, что планирует поступать в МГУ имени Ломоносова на мехмат или факультет вычислительной математики и кибернетики. Еще одна высокобалльница — Дарья Ефимова из школы №58. Она поделилась, что рассматривает инженерные специальности в МГТУ имени Баумана, МФТИ и МИФИ.

Также 400 баллов получила Маргарита Соломасова из школы №1573. По данным портала мэра Москвы, выпускница планирует поступать в ведущие технические вузы Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выпускница школы №1409 Екатерина Малкова набрала 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом за 25-летнюю историю экзамена. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

Ранее в Заполярье предложили выдавать стобалльникам по ЕГЭ сертификаты на жилье.