Из-за переполненности тюрем во Франции тысячи заключенных спят на полу

Во Франции зафиксирован новый рекорд по числу заключенных: по данным на 1 июня в тюрьмах страны сидели 88 829 человек. Об этом пишет Le Télégramme со ссылкой на недавний отчет минюста.

По сравнению с уровнем годичной давности численность заключенных выросла на 5,2%. При этом количество новых мест для их размещения увеличилось лишь на 1,1% — до 63 237.

Из-за этого разрыва 7608 человек вынуждены спать на полу на матрасах — это на 32% больше, чем в июне 2025 года. Общая плотность заключенных достигла 140,5%, а в следственных изоляторах — 173,2%.

«Переполненность означает, что персонал не может правильно выполнять свою работу и обеспечивать ресоциализацию заключенных», — заявила генсек профсоюза директоров тюрем Флави Ро.

Госинспектор мест лишения свободы Доминик Симонно назвала ситуацию «тюремной катастрофой», Совет Европы предупредил о риске превращения тюрем в «человеческие склады», а подкомитет ООН по предупреждению пыток указал, что переполненность нарушает фундаментальные права заключенных и может быть признана бесчеловечным обращением.

Министр юстиции Жеральд Дарманен выступает против механизма автоматической регуляции численности заключенных по опыту Германии. Вместо этого французские власти планируют создать в тюрьмах 3 тыс. модульных мест, причем половину — к 2027 году, хотя из обещанных с 2018 года 15 тыс. новых мест пока сдано менее трети.

Ранее британские власти решили выпускать рецидивистов из-за переполненности тюрем.