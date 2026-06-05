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Общество

Жители города подали в суд на завод, распространяющий «отвратительные запахи»

В США жители города судятся с заводом из-за неприятных запахов
Shutterstock/FOTODOM

Горожане в США подали в суд на завод, распространяющий по округе «отвратительные запахи», пишет People.

Жители города в Пенсильвании подали коллективный иск против завода Sherwin-Williams, утверждая, что производство годами отравляет район сильным химическим запахом.

В иске говорится, что предприятие выбрасывает в воздух настолько едкие пары, что люди не могут открыть окна, гулять на улице и даже спокойно находиться дома. Более 100 домовладельцев требуют компенсацию в размере £5 миллионов.

Одна из истцов, Кристина Мордович, заявила, что запах ощущается даже внутри дома при закрытых окнах.

«Пахнет настолько плохо, что чувствуешь вкус этого запаха», — говорит она.

Другие жители утверждают, что из-за выбросов у них появляются тошнота, рвота, головные боли и раздражение горла. Некоторые говорят, что больше не могут устраивать барбекю, открывать окна по ночам или просто гулять с собакой по району.

Ранее Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании уже выдал заводу предписание за отсутствие специального оборудования для контроля вредных выбросов — термического окислителя, который должен уничтожать опасные летучие соединения.

В компании заявили, что сотрудничают с властями для решения проблемы.

Ранее семья рассказала, что вынуждена ходить в противогазах из-за «крайне вонючего» дома соседки.

 
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