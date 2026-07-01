Нигерийцу, который притворялся актером и выманил 3 млн у россиянки, вынесли приговор

В Краснодаре вынесли приговор гражданину Нигерии, который обманул местную жительницу на 3 млн рублей, выдавая себя за турецкого актера. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, в апреле 2024 года подсудимый через мессенджер познакомился с женщиной, представившись турецким актером Керемом Бюрсином, известным по роли Серкана Болата в популярном сериале. В течение нескольких месяцев он вел с ней романтическую переписку, отправляя фото и видео, созданные с помощью нейросетей. Под предлогом предстоящего приезда в Россию для личной встречи, мошенник выманил у потерпевшей более 3 млн рублей, которые якобы требовались для обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения миграционных вопросов.

Уточняется, что деньги злоумышленник обналичил через банкоматы в Москве. Для этого нигериец привлек знакомых, которые были не в курсе его аферы. В суде он отрицал свою вину, утверждая, что не знаком с потерпевшей, а деньги ему перевел знакомый якобы для помощи семье в Африке.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. В пользу потерпевшей с осужденного взыскали 3 млн рублей, говорится в сообщении суда.

Ранее суд вынес приговор бывшему министру здравоохранения Кубани за мошенничество.