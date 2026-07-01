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Общество

Россиянин месяцами истязал маленьких дочь с падчерицей и получил срок

В Красноярском крае мужчина избивал дочь и падчерицу по незначительным поводам
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Канский городской суд Красноярского края приговорил местного жителя к четырем годам колонии общего режима за истязание малолетних детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, мужчина в течение нескольких месяцев — с сентября 2025 года по март 2026 года — избивал четырехлетнюю дочь и шестилетнюю падчерицу. Установлено, что он наносил девочкам удары руками и различными предметами по разным частям тела, причиняя им физическую боль и нравственные страдания.

Мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и применял силу к детям, используя малозначительные поводы, под видом мер воспитания. В его отношении возбудили дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого и степень общественной опасности совершенного преступления.

До этого россиянка 74 раза ударила малолетнюю дочь деревянной толкушкой для пюре. Она наносила ей удары по голове, груди, животу и конечностям. Кроме того, женщина воткнула дочери в левую руку металлическую инъекционную иглу и сломала ее. Часть обломка осталась под кожей. Кусок иглы удалили из руки девочки во время судебно-медицинской экспертизы. Женщина частично признала вину.

Ранее родители морили сына голодом и заставляли спать в мусорном пакете.

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