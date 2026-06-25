Россиянка 74 раза ударила малолетнюю дочь деревянной толкушкой для пюре

В Казани будут судить 34-летнюю женщину, которая истязала свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось с бытовой ссоры женщины с дочерью. В ходе конфликта мать избила ребенка деревянной толкушкой по голове, груди, животу и конечностям, нанеся в общей сложности не менее 74 ударов. Кроме того, она воткнула дочери в левую руку металлическую инъекционную иглу и сломала ее. Часть обломка осталась под кожей.

Кусок иглы удалили из руки девочки во время судебно-медицинской экспертизы. Женщина частично признала вину, сейчас она на находится под стражей. Уголовное дело по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ в ее отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее москвич получил шесть лет колонии за истязание двоих детей.