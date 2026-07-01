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Общество

Под Владивостоком закончили обследовать место затопления «Князя Горчакова»

«РГ»: под Владивостоком обследовали судно с грузом на 1,5 млн царских рублей
Виталий Аньков/РИА Новости

Специалисты комплексной научно-исторической экспедиции «Русские корабли. Залив Петра Великого» завершили обследование объекта, находящегося на морском дне у берегов Владивостока. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что объект с вероятностью 90% является затонувшим в 1906 году пароходом «Князь Горчаков», подорвавшимся на японской мине недалеко от острова Аскольд.

Как рассказал председатель Приморского отделения Русского географического общества Алексей Буяков, на борту судна находился ценный груз со страховкой в 1,5 млн рублей, что по тем временам являлось огромной суммой.

По словам руководителя секции подводных исследований Русского географического общества Алексея Кондратюка, «Князь Горчаков» мог перевозить из Одессы предметы интерьера для высокопоставленных лиц Владивостока — мебель, картины, фарфор и прочие вещи.

Пароход нашли во время обследования акватории залива Петра Великого. По предварительным данным, размеры и очертания объекта совпадают с «Князем Горчаковым», который пропал у острова Аскольд более 120 лет назад.

Ранее затонувший 250 лет назад корабль капитана Кука нашли у берегов США.

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