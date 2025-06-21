Затонувший 250 лет назад корабль капитана Кука нашли у берегов США

У берегов американского штата Род-Айленда спустя 250 лет обнаружили затонувший корабль английского моряка, путешественника и первооткрывателя Джеймса Кука, пишет The Independent.

Как сообщает газета, между 1768 и 1771 годами судно «Индевор» стало первым европейским кораблем, добравшимся до восточной Австралии. В 1778 году оно затонуло у берегов США во время Войны за независимость. На протяжении столетий корабль считался потерянным, но теперь его останки были найдены в гавани Ньюпорта. «Индевор» использовался в том числе для перевозки британских войск и как теремное судно.

«Когда американцы и французы осадили гавань Ньюпорта, судно было одним из 13 судов, намеренно затопленных в качестве подводной преграды. Его так и не удалось спасти, и оно осталось затопленным», — говорится в материале.

По словам директора Австралийского национального морского музея Дэрил Карп, отчет экспертов об «Индеворе» стал результатом 25 лет археологических и подводных исследований. Останки корабля сравнили с описанием судна Кука от 1768 года. Ученым удалось их идентифицировать благодаря размерам деревянных брусьев.

В прошлом марте у берегов Франции в Средиземном море обнаружили затонувший корабль XVI века. Обломки случайно обнаружили французские военные во время учений.

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