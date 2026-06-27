В Петербурге юный вейпер покурил тайком от отца и упал в судорогах

В Петербурге 14-летний школьник попал в больницу с судорогами и кровью изо рта после курения вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам мачехи подростка, ЧП произошло, когда он гостил у них с мужем дома. Внезапно они услышали подозрительный шум из его комнаты. Отец вбежал туда и обнаружил сына на полу: тот бился в конвульсиях, изо рта шла пена с кровью. Вскоре школьник начал синеть и терять сознание.

Прибывшие медики привели пострадавшего в чувство. Когда мальчика перекладывали с пола на кровать, у него из кармана вывалился вейп. Родители, по их словам, даже не подозревали, что подросток курит.

Школьнику диагностировали судорожный припадок из-за гипоксии, вызванной употреблением вейпа. Медики пояснили, что приступ начался не в процессе курения, а уже после него, на пике концентрации никотина в крови. По словам врачей, состояние мальчика усугубилось из-за высокого уровня сахара в крови и тахикардии.

Мачеха пострадавшего заявила Baza, что без своевременной медицинской помощи у него мог бы произойти инсульт. Сейчас школьник в стабильном состоянии. Из-за конвульсий у него сколот зуб и образовались ссадины на лбу и теле.

Ранее Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов.