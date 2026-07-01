В Китае дети превратили чужой Ferrari в импровизированную горку

Владелец спорткара Ferrari требует компенсацию от родителей, чьи дети повредили его машину, пишет Mothership.

В Китае четверо детей повредили спорткар Ferrari стоимостью около $500 тысяч, превратив его в импровизированную горку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьники без присмотра взрослых забирались на капот и крышу автомобиля, скатывались по ним и несколько раз прыгали по кузову.

Владелец Ferrari в это время находился в командировке. Вернувшись домой, он обнаружил на машине многочисленные царапины и повреждения и обратился в полицию. По словам мужчины, стоимость ремонта дорогого суперкара должна определяться официальной экспертизой, после чего он намерен взыскать эти расходы с родителей детей.

Он подчеркнул, что не требует завышенной компенсации, а лишь хочет вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Полиция уже дважды пыталась урегулировать конфликт мирным путем, однако стороны не смогли договориться.

Ранее мужчина 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки.