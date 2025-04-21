Мужчина 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки

OC: Ferrari японца, на которую он копил 10 лет, сгорела спустя час после покупки

В Японии мужчина купил Ferrari своей мечты, копя деньги 10 лет, но машина сгорела спустя час после покупки, пишет Oddity Central.

Музыкальный продюсер Хонкон из Токио десять лет копил на автомобиль мечты — Ferrari 458 Spider стоимостью около $306 тысяч. Но его радость от покупки длилась менее часа: во время первой поездки по скоростной трассе машина внезапно загорелась.

Сначала мужчина подумал, что дым идет от соседнего автомобиля, но вскоре стало ясно — проблема в его Ferrari. Он экстренно остановился и вызвал пожарных, после чего 20 минут наблюдал, как его автомобиль «превращается в пепел»

«Кажется, я единственный в Японии, кто пережил такое», — прокомментировал он.

Полиция подтвердила отсутствие следов ДТП, но причина возгорания пока не установлена. Теперь японцу предстоит долгая процедура страховых выплат и, возможно, судебные разбирательства с продавцом.

Ранее мужчина собрал работающую копию Lamborghini из картона.