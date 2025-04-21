Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки

OC: Ferrari японца, на которую он копил 10 лет, сгорела спустя час после покупки
close
Reddit

В Японии мужчина купил Ferrari своей мечты, копя деньги 10 лет, но машина сгорела спустя час после покупки, пишет Oddity Central.

Музыкальный продюсер Хонкон из Токио десять лет копил на автомобиль мечты — Ferrari 458 Spider стоимостью около $306 тысяч. Но его радость от покупки длилась менее часа: во время первой поездки по скоростной трассе машина внезапно загорелась.

Сначала мужчина подумал, что дым идет от соседнего автомобиля, но вскоре стало ясно — проблема в его Ferrari. Он экстренно остановился и вызвал пожарных, после чего 20 минут наблюдал, как его автомобиль «превращается в пепел»

«Кажется, я единственный в Японии, кто пережил такое», — прокомментировал он.

Полиция подтвердила отсутствие следов ДТП, но причина возгорания пока не установлена. Теперь японцу предстоит долгая процедура страховых выплат и, возможно, судебные разбирательства с продавцом.

Ранее мужчина собрал работающую копию Lamborghini из картона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами