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Общество

Супруги съели собранные на своем участке грибы и попали в больницу с отравлением

В Малайзии супруги отравились собранными на участке грибами
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Супружеская пара из Малайзии оказалась в больнице после того, как по ошибке приготовила и съела ядовитые грибы, собранные на собственном участке, пишет Noodou.

Как рассказали в больнице, супруги утром собрали дикорастущие грибы, приняв их за съедобные, а днем приготовили их на обед. Вскоре после еды у обоих начались тяжелые симптомы отравления: сильная рвота, диарея и резкая слабость.

Муж с женой потеряли силы и упали в ванной комнате, из которой не смогли самостоятельно выбраться, но им удалось вызвать спасателей. Из-за крупного телосложения пострадавших и тесного пространства в доме операция оказалась непростой.

Совместно с местными жителями пожарные с помощью специального оборудования около 20 минут эвакуировали супругов, после чего доставили их в больницу.

Позже выяснилось, что перед приготовлением женщина отправила фотографии грибов матери и шурину, чтобы узнать, можно ли их есть. Однако оба также ошибочно приняли ядовитые грибы за съедобные.

Ранее грибникам рассказали, как отличить съедобные и ядовитые шампиньоны.

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