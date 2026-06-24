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Общество

Грибникам рассказали, как отличить съедобные и ядовитые шампиньоны

Редакция Ura.ru выяснила, что ядовитые шампиньоны можно определить по запаху
Shutterstock/FOTODOM

В июне шампиньоны активно распространяются на пастбищах, полях и в городских парках. Однако стоит помнить, что при сборе этих грибов есть риск перепутать их с ядовитой разновидностью — желтокожим шампиньоном. Об этом предупреждает редакция Ura.ru со ссылкой на экспертов.

По словам специалистов, чтобы определить ядовитый двойник, достаточно срезать мякоть в основании ножки: у желтокожего шампиньона она быстро приобретет неестественно-желтый цвет. Кроме того, его выдает резкий запах фенола, напоминающий запах гуаши или аптечных чернил.

Микологи предупреждают, что употребление этих грибов может вызвать тяжелое желудочно-кишечное кровотечение.

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова до этого говорила, что в июне в российских лесах можно встретить сморчки, строчки, вешенки и летние опята, однако неопытные грибники часто путают съедобные виды с ядовитыми двойниками или собирают их в опасных местах.

Ранее в США четыре человека не выжили, пообедав бледными поганками.

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