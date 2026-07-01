Мужчина напал на туристку с ножом из-за ее лишнего веса

Mothership: В Таиланде мужчина напал на туристку из-за ее полноты

В Бангкоке полиция задержала 30-летнего бездомного мужчину, который напал с ножом на женщину, потому что у нее был лишний вес, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, гражданка Вьетнама шла по тротуару, когда неизвестный внезапно полоснул ее по телу 23-сантиметровым канцелярским ножом и скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу, после чего она помогла полиции опознать нападавшего. Подозреваемого удалось быстро задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.

При задержании у него изъяли нож, который, по версии следствия, использовался при нападении. Во время допроса мужчина признался в содеянном и заявил, что не любит людей с лишним весом.

По его словам, вид полной женщины вызвал у него приступ злости, из-за чего он решил напасть. Местные жители также сообщили полиции, что подозреваемый и раньше проявлял агрессию по отношению к полным женщинам.

Ранее мужчина 14 раз ударил жену мачете за то, что она разговаривала с соседом.