Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Мужчина 14 раз ударил жену мачете за то, что она разговаривала с соседом

В Малайзии муж 14 раз ударил жену мачете за разговор с соседом
guruXOX/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии мужчина 14 раз ударил жену мачете за то, что она разговаривала с соседом, пишет Weirdkaya.

Инцидент произошел утром в районе Кота-Маруду, штат Сабах. По данным полиции, 49-летний гражданин Индонезии приревновал супругу, заметив, что она беседует с мужчиной возле дома.

Следствие установило, что подозреваемый потребовал от жены прекратить разговор, однако женщина отказалась, поэтому он 14 раз ударил ее мачете. Спустя некоторое время ее племянница обнаружила пострадавшую, которая лежала в луже крови.

Женщину экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. После нападения подозреваемый скрылся. Полиция начала операцию по его розыску.

Известно, что супруги состоят в браке 19 лет и воспитывают шестерых детей.

Ранее в Нигерии уличная толпа заживо сожгла учительницу из-за слухов о краже детей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!