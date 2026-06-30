В Малайзии муж 14 раз ударил жену мачете за разговор с соседом

В Малайзии мужчина 14 раз ударил жену мачете за то, что она разговаривала с соседом, пишет Weirdkaya.

Инцидент произошел утром в районе Кота-Маруду, штат Сабах. По данным полиции, 49-летний гражданин Индонезии приревновал супругу, заметив, что она беседует с мужчиной возле дома.

Следствие установило, что подозреваемый потребовал от жены прекратить разговор, однако женщина отказалась, поэтому он 14 раз ударил ее мачете. Спустя некоторое время ее племянница обнаружила пострадавшую, которая лежала в луже крови.

Женщину экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. После нападения подозреваемый скрылся. Полиция начала операцию по его розыску.

Известно, что супруги состоят в браке 19 лет и воспитывают шестерых детей.

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