Россиян предупредили о риске самовозгорания гаджетов из-за жары в машине

Специалист Джакония: при нагревании гаджета в авто он может вздуться и вспыхнуть

Поездки в жаркую погоду приводят к нагреванию гаджетов в салоне автомобиля до 50–70 градусов. При этом появляется риск перегрева аккумулятора, что может привести к вздутию и даже самовозгоранию устройства, предупредил в беседе с газетой «Известия» руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

По его словам, это касается практически всех устройств – смартфонов, ноутбуков, смарт-часов и так далее. Если они подвергаются воздействию высоких температур, то это неизбежно сказывается на аккумуляторах, в которых при нагреве начинается деградация электролита и повышается внутреннее давление.

«Как минимум это может привести к снижению емкости батареи. В более тяжелых случаях возможны вздутие аккумулятора и даже самовозгорание. Устройство со вздувшейся батареей использовать категорически запрещено», – предупредил эксперт.

Помимо этого, высокая температура вынуждает устройство работать медленнее, так как для охлаждения процессоры замедляются. Вместе с тем может ослабнуть клей, на котором держатся конструкции, что приведет к повреждению экрана и камер.

Чтобы избежать этого, важно заранее подумать о защите гаджетов в салоне автомобиля в жаркую погоду, предупредил Джакония. В частности, важно убирать их в более прохладные места (например, в бардачок), ни в коем случае не оставлять на солнце, особенно при остановке на открытой парковке.

Также специалист посоветовал при перегреве устройства перенести его в тень, чтобы оно постепенно остыло. Однако важно не охлаждать его резко, чтобы не образовался конденсат, который может повредить внутреннюю часть гаджета. Когда он немного остынет, нужно осторожно проверить работу устройства, а при возникновении проблем – обратиться за диагностикой в сервисный центр, заключил Джакония.

До этого эксперт в области ремонта и разработки электроники, основатель и руководитель сервисного центра Михаил Динамика предупредил, что если раскаленный на солнце смартфон попытаться резко охладить, например, прислонив к холодной бутылке или льду, устройство может получить серьезные повреждения. В частности, может поломаться плата телефона, лопнуть пайка под микросхемами. Он порекомендовал в подобных ситуациях просто убрать гаджет в тень, но не в бардачок автомобиля, а на свежий воздух.

Ранее аналитик рассказал об опасности чехла для смартфона в жару.