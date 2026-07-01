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Общество

Эксперт объяснил, почему нельзя резко охлаждать перегретый на солнце смартфон

Инженер Динамика: перегретый на солнце смартфон нельзя резко охлаждать
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Если раскаленный на солнце смартфон попытаться резко охладить, например, прислонив к холодной бутылке или льду, устройство может получить серьезные повреждения. Об этом в беседе с РИАМО предупредил эксперт в области ремонта и разработки электроники, основатель и руководитель сервисного центра Михаил Динамика.

«От быстрого температурного скачка может поломаться плата телефона, может лопнуть пайка под микросхемами, и тогда гаджет будет утерян, и прямая дорога ему в ремонт», — отметил специалист.

По его словам, достаточно убрать гаджет в тень, но не в бардачок автомобиля, а на свежий воздух.

До этого Динамика говорил, что после длительного воздействия высокой температуры у смартфона может попросту отклеиться дисплей. Кроме того, аккумулятор, особенно если он не новый, может вздуться, что впоследствии приведет к воспламенению.

Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, с 30 июня по 3 июля в столичном регионе ожидается сильная жара, воздух может прогреться до +30–32°C.

Ранее россиянам рассказали, как пользоваться смартфоном в жару.

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