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Общество

Многоквартирный дом сгорел в Нижегородской области

МЧС: в Нижегородской области сгорел многоквартирный дом на площади 750 кв м
ГУ МЧС России по Нижегородской области/VK

Многоквартирный дом сгорел в поселке Центральный Володарского района Нижегородской области. Об этом сообщили МЧС региона в мессенджере «Макс».

Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Во время пожара из дома самостоятельно эвакуировались девять человек, из которых двое — дети. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работало пять пожарных расчетов. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

До этого в Вологодской области игры детей с огнем привели к пожару. Двое мальчиков подожгли свечу и выронили ее из рук — она мгновенно подожгла напольное покрытие. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выбежали на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее пудель очень громко лаял и спас хозяйку от пожара.

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