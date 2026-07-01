Новосибирец пытался заживо сжечь экс-сожительницу с детьми

В Новосибирской области мужчина едва не сжег заживо семью с детьми

В Новосибирской области мужчина пытался сжечь дом с бывшей сожительницей и ее детьми. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным прокуратуры, обвиняемый из мести облил жилой дом бензином и поджег. В помещении в это время спали его бывшая сожительница и ее дети. Возгорание обнаружили и вовремя потушили.

Поджигателя задержали, в отношении новосибирца было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка из ревности пыталась заживо сжечь соперницу.