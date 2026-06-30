Россиянка из ревности пыталась заживо сжечь соперницу

В Хабаровском крае женщина пыталась сжечь соперницу и ее мужа

Жительница села Константиновка приревновала знакомую к сожителю и попыталась расправиться с ней и ее мужем. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Обвиняемая поссорилась со своим сожителем, мужчина собрал вещи и ушел из дома. Пьяная сельчанка заподозрила, что он укрылся у соседки и решили расправиться с обоими. Она взяла с собой тряпку и подожгла дом предполагаемой соперницы.

Находившиеся в доме супруги обнаружили возгорание и покинули горящее помещение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о покушении, 40-летней фигурантке может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина устроил пожар в доме, чтобы защититься от воображаемых атак соседа лазером.