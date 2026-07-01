Подростков обвинили в покушении на теракт за поджог станции связи на Ставрополье

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей села Нины Советского округа. Как сообщает Следком, 15-летнего и 17-летнего подростков обвиняют в покушении на террористический акт, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в апреле они согласились на предложение, поступившее им в Telegram, о денежном вознаграждении за совершение поджога.

Затем по указанию куратора подростки приобрели горючие материалы, изготовили зажигательное устройство и попытались поджечь базовую станцию связи в родном селе. Кроме того, один из фигурантов ранее, в феврале, пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт.

Довести задуманное до конца они не смогли, так как огонь не распространился на объекты и не нарушил их работу. Подростков задержали сотрудники ФСБ и МВД, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба признали вину и раскаялись. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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