Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Подростков обвинили в покушении на теракт за поджог станции связи на Ставрополье

В Ставропольском крае подростки попытались устроить теракт и попались
Telegram-канал Следком

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей села Нины Советского округа. Как сообщает Следком, 15-летнего и 17-летнего подростков обвиняют в покушении на террористический акт, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в апреле они согласились на предложение, поступившее им в Telegram, о денежном вознаграждении за совершение поджога.

Затем по указанию куратора подростки приобрели горючие материалы, изготовили зажигательное устройство и попытались поджечь базовую станцию связи в родном селе. Кроме того, один из фигурантов ранее, в феврале, пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт.

Довести задуманное до конца они не смогли, так как огонь не распространился на объекты и не нарушил их работу. Подростков задержали сотрудники ФСБ и МВД, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба признали вину и раскаялись. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в РФ осудили трех граждан, готовивших по заданию Украины теракты в регионах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 1 июля. Новые правила набора целевиков, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!