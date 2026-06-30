В РФ осудили трех граждан, готовивших по заданию Украины теракты в регионах

ФСБ: трех россиян осудили на 12–25 лет за подготовку терактов по заданию Украины

Трех россиян признали виновными и осудили за подготовку терактов в Тульской, Смоленской и Костромской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

На скамье подсудимых оказались граждане А. Журавлев 1999 года рождения, Д. Дмитриев 1994 года рождения и Д. Зайцев 1984 года рождения.

«Решением [2-го Западного окружного военного] суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех–пяти лет в тюрьме и крупным денежным штрафам», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что приговоры уже вступили в законную силу.

По данным ФСБ, мужчины в мессенджере Telegram связались с представителями украинских спецслужб и по их заданию начали собирать сведения об оборонных предприятиях и объектах критически важной инфраструктуры в регионах РФ. Также они изъяли из тайников самодельные взрывные устройства, чтобы впоследствии привести их в действие на территории Костромской, Тульской и Смоленской областей. На этом фоне в отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Среди них — государственная измена, покушение на теракт, участие в деятельности террористической организации, незаконное хранение и перевозка взрывных устройств.

В ведомстве подчеркнули, что все планируемые осужденными теракты были предотвращены.

Ранее силовики сорвали подготовку теракта в районном суде Мариуполя.