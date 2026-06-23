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Общество

В московском метро мужчина угрожал пассажирам пистолетом, это попало на видео

В Москве мужчину задержали после угроз пистолетом в метро

Мужчину из Подмосковья задержали после нападения на женщину в московском метро. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инциденту предшествовал конфликт в вагоне метро. Одна из пассажирок якобы задела мужчину ногой. Тот стал проявлять агрессию, но на помощь женщине пришли случайные пассажиры, они заступились за нее.

В момент, когда состав подъезжал к «Кантемировской», россиянин избил пассажиров и стал угрожать одному из них пистолетом. Позже он скрылся.

Как рассказал сам агрессор, женщина якобы стала обтирать кроссовки о его джинсы. Когда поезд прибыл на станцию, она оскорбила оппонента нецензурными словами, после чего он вытолкнул ее из вагона. Во время драки с мужчинами он якобы испугался и выхватил пистолет, чтобы они просто отбежали от него.

«В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение подозреваемого и задержали его в городе Домодедово», – сообщается в публикации.

У задержанного изъяли светошумовой пистолет, сам мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. На данный момент он уже находится под стражей.

Ранее в метро Москвы человек упал на рельсы.

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